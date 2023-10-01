Речь идет о возможном преемнике лидера Чечени 15-летнем Адаме.

На фоне слухов об ухудшении здоровья у лидера Чечни многих волнует, что же будет дальше. Ведь если рамзан кадыров* действительно умрет в Центральной клинической больнице москвы, то его место займет 15-летний сын Адам. Однако потенциальный преемник проживет не более 5 минут после этого, по мнению главы фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой.

Об этом пишет "Униан".

"Проблема в том, что преемник - это сменщик "мертвого" отца. Я думаю, мальчики 15-16 лет проживут минут 5 после "смерти отца"... Слушайте, ну это классика", - указала она.

Также она поделилась своими мыслями насчет того, что путин, возможно, чувствует себя "вассалом" кадырова. Ранее он также негласно "одобрил" избиение двух граждан рф в Грозном в этом году - нижегородского адвоката Александра Немова и журналистки Елены Милашиной. Таким образом он будто согласился с тем, что кто сильнее, тот и прав.

"Как можно было вообще это проигнорировать? Это означает, либо теперь всем можно, у кого есть сила; второй ответ Путина - "я это одобряю"; а третий ответ - "он меня сильнее". Чеченцы победили россию во второй чеченской войне, поэтому теперь не он должен отчитываться, а я перед ним (Путин перед кадыровым - УНИАН). Поэтому он (Кадыров - УНИАН) приехал за новой порцией денег. Право репарации - он победитель, я побежденный... Это тоже ответ на Нижний Новгород", - указала Романова.

Ранее "Курсор" писал о том, что Собчак рассказала новые детали о состоянии главы Чечни и показала фото.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!