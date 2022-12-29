Кадыров ответил, хочет ли стать президентом россии

Глава Чечни *рамзан кадыров провел пресс-конференцию по итогам 2022 года и сказал, будет ли баллотироваться на пост президента россии.
Об этом сообщает «РИА Новости«.
По словам кадырова, у него есть полное право для участия в президентских выборах, но он не намерен его использовать. Вместо этого он сказал, что будет помогать владимиру путину, которому он пожелал долгого правления.
«Я гражданин россии, я имею право (баллотироваться в президенты – прим.ред.). Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать… Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно», – заявил он.
Это согласуется тезисом кадырова, прозвучавшим в январе 2021 года. Тогда он сказал, что не видит себя на посту президента, министра или на любой иной должности федерального уровня.
«Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!», – добавил он.
Любопытно, что этой осенью кадыров начал жаловаться на старость и сказал, что испытывает желание уйти в «бессрочный и длинный отпуск».
«Курсор» сообщал, что бывший депутат и правозащитник еврейского происхождения Марк Фейгин дал интервью, где поделился своим мнением перспективах рф. Так, он ответил на вопрос » россия когда-нибудь прекратит существовать как империя? И начнет свое развитие, как не имперское или пост-имперское государство?».
Помимо этого эксперт предположил, испытывают ли сейчас россияне «снарядный голод».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!