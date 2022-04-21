Кадыров пообещал путину убить Зеленского — украинская разведка

Появилась информация, что путин 3 февраля отдал распоряжение ликвидировать Зеленского. Кадыров взял на себя обязвтельства исполнить приказ.

Согласно данным украинской разведки, 3 февраля путин* отдал приказ кадырову организовать убийство президента Украины Владимира Зеленского.

Кадыров взял на себя обязательство, что его группировка сможет ликвидировать президента.

Курсор писал ранее, что Великобритания пообещала нанести ответный удар по рф в случае применения оружия массового поражения.

Также редакция нашего портала писала, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.

Кроме того, Курсор сообщал, что российский оккупант признался жене, что его сослуживцы расстреляли мирную женщину в упор. Российские солдаты совершают зверства против мирного населения, убивая и насилуя украинок и украинских детей. И вот в сети появилось очередное подтверждение того, что захватчики совершают военные преступления на территории Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!