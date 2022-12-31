Кадыров рассказал, будет ли баллотироваться в президенты рф

Лидер чечни рамзан кадыров* заверил главу российской федерации владимира путина, что не хочет занимать его место, хотя имел право баллотироваться как гражданин рф.

Во время прямой линии с жителями республики кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться в президенты россии и пожелал путину долгие годы правления, пообещав ему помогать.

«Я гражданин россии, я имею право. Другим можно, а чеченцам нельзя, что ли? Они могут. Но я никогда этого не сделаю. Особенно государство, которое возглавил мудрый, дальновидный, сильный, талантливый, честный, порядочный человек. После этого руководить страной практически невозможно», — сказал чеченский лидер.

Как известно, в январе прошлого года рамзан кадыров заявил, что не видит себя президентом россии, министром или на каком-либо другом федеральном посту.

Как сообщал Курсор, рамзан кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери личного состава, что вынуждает Киев набирать «неподготовленных солдат», чтобы компенсировать нехватку. Тем самым он повторил основные тезисы российской пропаганды.

Кадыров поделился заявлением в своем Telegram-канале, пояснив, что украинские военные пытаются компенсировать свои потери за счет «неподготовленных новобранцев, которые не умеют обращаться с оружием». Он также необоснованно заявил, что все меньше и меньше солдат украинской армии готовы противостоять наступающим российским войскам.

Кадыров также сказал, что российские войска продвигаются вперед благодаря новым методам ведения войны и своевременной перегруппировке своих сил, сославшись на якобы успехи на главном фронте.

Также Курсор писал о том, что, по данным WSJ, в начале полномасштабной войны в Украине президент российской федерации владимир путин приказал чеченскому лидеру рамзану кадырову занять правительственные кварталы в Киеве и убить президента Украины Владимира Зеленского.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!