В начале войны в Украине путин приказал кадырову убить Зеленского — WSJ

Теперь, после последовательного отступления россиян, люди чеченского лидера дисциплинируют подавленные российские войска на фронте и выявляют предполагаемых шпионов на оккупированных украинских территориях — иногда прибегая к пыткам.

В начале полномасштабной войны в Украине президент российской федерации владимир путин* приказал чеченскому лидеру рамзану кадырову занять правительственные кварталы в Киеве и убить президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информацию, полученную от представителей украинской разведки и службы безопасности страны.

Отмечается, что когда путину понадобилось больше солдат на быстро разрушающейся линии фронта, полевой командир собрал тысячи человек, иногда насильственно, и отправил их в Украину.

«Теперь, после последовательного отступления россиян, люди кадырова дисциплинируют подавленные российские войска на фронте и выявляют предполагаемых шпионов на оккупированных украинских территориях — иногда прибегая к пыткам», — пишет издание.

По данным журналистов, с самого начала вторжения путин полагался на ряды офицеров, бизнесменов и мошенников, которые доставляли кремлю то, в чем он больше всего нуждался для поддержания своего затянувшегося наступления: деньги, обучение и человеческую силу. При этом одной из самых преданных фигур в военных действиях российского лидера был именно кадыров, который публично называл себя «пехотинцем путина».

В то же время пресс-секретарь кремля дмитрий песков опроверг информацию о том, что российский лидер приказал чеченскому военачальнику убить президента Украины Владимира Зеленского, назвав это утверждение «абсолютно абсурдным, безосновательным и ложным». В свою очередь сам кадыров на запросы о комментариях не ответил.

Как сообщал Курсор, осенью глава чечни рамзан кадыров раскритиковал москву и предложил использовать ядерное оружие малой мощности в Украине после потерь россии на поле боя. В частности, кадыров поддал критике генерал-полковника Александра Лапина, которого, по его словам, следует понизить в звании до рядового, а также других российских военных за то, что они покинули город Лиман на востоке Украины.

Ранее «Курсор» сообщал данные британской разведки о том, что у российских захватчиков наблюдается проблемы с боеприпасами. Особенно у рашистов зафиксирован дефицит высокоточных ракет большой дальности, поэтому они используют ЗРК С-300.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!