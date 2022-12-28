Кадыров сделал абсурдное заявление об украинских войсках

Кадыров выступил с очередным пропагандистским заявлением, сказав, что украинские войска деморализованы и неподготовлены.

Глава Чеченской Республики рамзан кадыров* заявил во вторник, что Вооруженные силы Украины несут большие потери личного состава, что вынуждает Киев набирать «неподготовленных солдат», чтобы компенсировать нехватку. Тем самым он повторил основные тезисы российской пропаганды.

Кадыров поделился заявлением в своем Telegram-канале, пояснив, что украинские военные пытаются компенсировать свои потери за счет «неподготовленных новобранцев, которые не умеют обращаться с оружием». Он также необоснованно заявил, что все меньше и меньше солдат украинской армии готовы противостоять наступающим российским войскам.

Кадыров также сказал, что российские войска продвигаются вперед благодаря новым методам ведения войны и своевременной перегруппировке своих сил, сославшись на якобы успехи на главном фронте.

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