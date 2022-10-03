Кадыров заявил, что отправит своих несовершеннолетних сыновей воевать против Украины

Глава чечни рамзан кадыров анонсировал отправку своих сыновей, которым 14, 15 и 16 лет, на фронт в Украину, где они якобы побывают «на самых сложных участках линии соприкосновения».

Речь идет о мальчиках, которых зовут Ахмат, Эли и Адам. По мнению *кадырова, несовершеннолетний возраст «не должен мешать обучению защитников нашей Родины».

Рамзан утверждает, что его сыновья начали проходить военную подготовку еще с малого возраста. Они учились стрелять, обращаться с разными видами оружия, применять его на любых дистанциях и изучать теоретические основы

«Всегда считал, что главная цель любого отца – привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира – готовься к войне! Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу», – рассказал глава чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров утверждает, что его сыновьям пришло время показать свои умения в настоящей войне, что он приветствует. По его словам, вскоре мальчиков отправят на передовую, где они посетят «самые сложные участки линии соприкосновения».

«Обращаюсь к пустословам, которые утверждали, что мои близкие не принимают участия в СВО: в ближайшее время у вас будет возможность выйти на позиции к парням и лично убедиться, что АХМАТ – это СИЛА! Покажите на месте свой дух, свою идейность и что вы из себя вообще представляете. Докажите, что вы хотя бы немного мужчины», – заявил кадыров.

Помимо этого, глава чечни обратился к неким «диванным чеченоговорящим воинам» из Европы. Он призвал их отправляться в Украину и доказать, что они не носят юбки и не прячутся за ними.

«Мы убеждены, что даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить вас в пух и прах, поскольку у вас нет ни духа, ни чести, ни достоинства. Ждите!», – добавил кадыров.

Ранее мы рассказывали, что спецслужбы Украины перехватили разговор, где российский солдат плачет из-за провалов и просится домой.

Ранее «Курсор» сообщал, что кадыров назвал виновного в недавних поражениях россиян в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!