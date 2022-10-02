Кадыров назвал виновного в недавних поражениях россиян в Украине

Рамзан кадыров призывает москву к «более решительным мерам» в связи с недавними поражениями россиян.

Чеченский главарь рамзан кадыров* заявил в субботу, что россии следует рассмотреть возможность применения ядерного оружия малой мощности после того, как московские войска были вытеснены из ключевого города на востоке Украины — Лимана.

«По моему личному мнению, следует принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения в приграничных районах и применения ядерного оружия малой мощности», — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он заявил, что «непотизму в армии нет места», и назвал генерал-полковника александра лапина, командующего российскими войсками, воюющими в регионе, «посредственным».

Он сказал, что лапин не обеспечивал «необходимую связь, взаимодействие и поставку боеприпасов» российским войскам в Лимане, городе на востоке Донецкой области, который москва аннексировала днем ​​ранее.

Москва заявила, что выводит войска из Лимана в субботу после того, захватила город поздней весной.

«Я бы понизил в звании Лапина до рядового, лишил бы его наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую, чтобы смыть позор кровью», — заявил кадыров своим 2,8 миллионам подписчиков в Telegram.

Кадыров возглавляет Чеченскую Республику, в которой преобладает мусульманское население, и правит ею железной рукой.

Ранее мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!