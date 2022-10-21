Каховская ГЭС под ударом: россия готовит теракты в Херсонской области Украины — СМИ

Российская армия заминировала плотину и агрегаты объекта. Если плотина будет взорвана, более 80 населенных пунктов, включая Херсон, окажутся в зоне быстрого затопления. Могут пострадать сотни тысяч людей.

В течение последних дней в оккупированном российскими войсками Херсоне происходит эвакуация местных жителей с правого берега Днепра на левый, а также осуществляется отправка людей в оккупированный Крым и другие регионы российской федерации*.

Подобные действия оккупационных властей показывают, что готовилось какое-то глобальное преступление, которое могло помешать успешному контрнаступлению украинских войск на юге Украины, говорится в материале Nowiny Polskie.

Отмечается, что параллельно с «эвакуацией» мирного населения россия проводит информационную кампанию, направленную на дискредитацию и обвинение ВСУ. Мирные жители в ужасе от того, что украинская армия якобы будет вести массированные обстрелы. И вот вечером 20 октября на переправе с правого на левый берег Днепра был произведен ракетный обстрел, в результате которого погибли 2 человека и около 10 получили ранения.

«Преступные действия российской армии против мирного населения постоянно фиксируются международными организациями, поэтому неудивительно, что россия, желая обвинить Украину, решила наносить удары по мирному населению в темноте, чтобы направление, в котором летела ракета, не было возможно установить», — пишет издание.

По данным журналистов, следующим шагом государства-агрессора будет взрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

«По имеющейся информации, российская армия заминировала плотину и агрегаты Каховской ГЭС и планирует совершить теракт. Каховская ГЭС вмещает около 18 миллионов кубометров воды, если российская армия взорвет плотину, более 80 населенных пунктов, включая Херсон, окажутся в зоне быстрого затопления. Могут пострадать сотни тысяч людей», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, украинская разведка сообщила, что на Каховской ГЭС минируют шлюзы и опоры.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что армия рф заминировала дамбу и агрегаты Каховской ГЭС – одного один из больших энергообъектов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!