Украинская разведка сообщила, что на Каховской ГЭС минируют шлюзы и опоры

Российские оккупанты заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, а сейчас рф* минирует шлюзы и опоры,

Эту информацию раскрыло Главное управление разведки Украины.

Сообщается, что военные рф еще в апреле спланировали ряд терактов. А в течение последней недели они дополнительно заминировали шлюзы и опоры, а на дамбе установили два военных тентированных «Камаза» без водителей. Машины полностью загружены взрывчаткой.

Страна-террорист намеренно готовит теракты, которые могут привести к катастрофическим последствиям, потому как они затронут не только Украину, но и Черноморский регион.

Ранее Курсор писал, что в ВСУ опровергли обвинения рф в обстреле гражданских на Антоновском мосту. Гражданским лицам оккупанты разрешили проезжать по Антоновскому мосту до 20:00, поэтому украинские военные обстреляли переправу российских войск и техники после 22:00.

Также Курсор писал, что в СНБО Украины рассказали, зачем путин ввел «военное положение» на аннексированных территориях.

Наш сайт информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО. Напротив официальной резиденции премьер-министра Яира Лапида в Иерусалиме пройдет митинг в поддержку Украины, призванный обратить внимание правительства Израиля на изменившуюся мировую ситуацию и сотрудничество Ирана и рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!