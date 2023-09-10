Какие страны станут жертвами россии после Украины – прогноз известного политолога

Влияние политики кремля коснется не только соседних стран, но и других континентов.

Старший научный сотрудник Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма полагает, что если *россии удастся сохранить оккупированные территории Украины, тогда следующими на очереди могут оказаться сразу три страны.

Об этом он заявил в ходе заседания на "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает пресс-служба мероприятия.

По словам всемирно известного политолога, война в Украине повлияет на другие государства.

"Грузия, Молдова и Казахстан – каждая из этих стран испытывает немедленное влияние в случае, если россия победит, удержится, сможет оставить за собой захваченные украинские территории. У россии есть посягательство на суверенные территории этих страны. Надеюсь, что у них будет возможность развиваться как независимые демократии", – заявил политолог.

Кроме этого, российская агрессия повлияет на страны Юго-Восточной Азии, где Китай может начать агрессивные действия против Тайваня и сбросить демократически избранное правительство. Также последствия войны ощутят даже жители США.

Также на заседании выступила президент и исполнительный директор Международной кризисной группы Комфорт Эро, которая считает, что война будет иметь определяющее значение, в том числе и для Африки.

"То, как закончится эта война, будет означать много не только для Европы, но и для остального мира, поскольку когда Европа чихает, то остальной мир с насморком", – добавила она.

Ранее Фукуяма рассказал, что ждет путина и россию.

Также "Курсор" сообщал, что бывший депутат рф рассказал, какие неожиданные предпочтения «в плотских утехах» имеет путин.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!