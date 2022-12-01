Канье Уэст похвалил Гитлера

20:13, Сегодня
Общество, Культура
канье уэст фото
Фото: depositphotos.com

По мнению артиста, у каждого человека есть что-то ценное.

Музыкант Канье Уэст в ходе беседы с конспирологом Алексом Джонсом в программе InfoWars позитивно высказался в адрес нацистов и Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает Consequence.

«Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех, и евреи не собираются говорить мне: вы можете любить нас, и вы можете любить то, что мы делаем с вами с помощью контрактов, и вы можете любить то, что мы продвигаем с помощью порнографии. Но этот парень [Гитлер], который изобрел шоссе и изобрел тот самый микрофон, который я использую как музыкант, нельзя сказать вслух, что этот человек когда-либо делал что-то хорошее. Я покончил с этим. У каждого человека есть что-то ценное, что он привнес на стол, особенно у Гитлера», — заявил Уэст.

Позже артист пошел еще дальше в своих похвалах, сказав: «Мне нравится Гитлер». В какой-то момент Джонс дал отпор потоку антисемитизма, сказав: «Я думаю, что большинство евреев — замечательные люди», но добавив: «Я согласен, что существует еврейская мафия».

Артист также взял на себя ответственность за популяризацию антисемитизма, сказав: «Никто в старшей школе не знал, что такое антисемитизм, пока Йе не сделал его популярным».

В перерыве шоу Уэст сказал, что «мы должны перестать постоянно осуждать нацистов». По словам Джонса, он чувствовал себя неловко из-за интенсивности антисемитизма от собеседника, на что Уэст ответил: «Я не против всего еврейского».

Ранее мэр Нью-Йорка заявил, что антисемитизм стал нормой и приобрел популярность.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу раскритиковал Трампа из-за обеда с Уэстом и сторонником теории превосходства белой расы, который «в шутку» отрицал Холокост и сравнил евреев, сожженных в газовых камерах, с «печеньем в духовке».

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