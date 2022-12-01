Канье Уэст высмеял Нетаниягу

Артист Канье Уэст во время посещения шоу InfoWars с конспирологом Алексом Джонсом решил высмеять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает Consequence.

Музыкант решил изобразить лидера Ликуда, используя рыболовную сеть и бутылку шоколадного молока. Джонс спросил у Уэста, не любит ли он Нетаниягу. Канье ответил, что услышал о нем только две недели назад из публикации в социальной сети и подумал, что у него «забавное имя».

Now Kanye West is attacking Israeli Prime Minister-elect Benjamin @Netanyahu pic.twitter.com/ppsLqhYrr5 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) December 1, 2022

Это не единственное скандальное заявление, сделанное Уэстом в ходе интервью. Например, он сказал, что позитивно относится к нацистам и Адольфу Гитлеру, в котором он «видит хорошее».

Также он утверждает, что ему нравится лидер нацистской Германии. В ходе беседы Джонс сказал, что большинство евреев являются «замечательными людьми», но в тот же момент добавил, что «существует еврейская мафия».

Уэст взял на себя ответственность за популяризацию антисемитизма и заявил, что никто среди учеников старших школ не знал, что такое ненависть к евреям, но благодаря усилиям артиста антисемитизм стал популярным. Также Канье сказал, что «мы должны перестать постоянно осуждать нацистов».

Ведущий InfoWars признался, что стал чувствовать себя неловко из-за распространяемого Уэстом антисемитизма. Рэпер на это ответил, что не выступает «против всего еврейского».

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу раскритиковал Трампа из-за обеда с Уэстом и сторонником теории превосходства белой расы, который «в шутку» отрицал Холокост и сравнил евреев, сожженных в газовых камерах, с «печеньем в духовке».