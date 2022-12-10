Капитан армии обороны Израиля заявил, что рф уже в процессе военного поражения

По его словам, рассматривать удары по аэродромам в рф* нужно в нескольких плоскостях.

Несколько дней назад на аэродромах российской федерации произошли взрывы, которые повредили стратегическую авиацию агрессора. Украинские военные этим самым демонстрируют, что также способны наносить удары по территории врага. И это уже не эпизодические случаи, а системный подход.

Таким мнением поделился капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар, передает «24 канал».

По его словам, маятник противостояния пошатнулся и россия уже находится в процессе военного поражения. ВСУ будут и дальше проводить контрнаступление, все началось с освобождения Харьковской области, продолжилось деоккупацией Херсона и сейчас перенесено на территорию страны-агрессора. Например, в Белгородской области (рф) и во временно оккупированном Крыму часто наблюдаются «хлопки».

Капитан армии обороны Израиля считает, что недавние взрывы, произошедшие на аэродромах рф, следует рассматривать в нескольких плоскостях. Первый аспект — военный, он состоял в том, чтобы показать россиянам, что любой их военный объект, где бы он не находился, может стать легитимной целью.

С помощью второго аспекта Украина показывает западным партнерам, что на ее территории идет война за выживание, и что при необходимости, она будет собственными методами наносить удары, даже если союзники не будут давать ей необходимое наступательное вооружение или ракеты.

Третий аспект касается украинского общества. Правительство уверяет граждан, что за все страдания и жертвы последует месть, что психологически очень важно.

Григорий Тамар считает, что для рф война проиграна и чем быстрее прекратятся обстрелы, чем быстрее армия агрессора выведет свои войска из Украины, тем меньше людей погибнет.

«Курсор» писал ранее, что в случае поражения россии на войне против Украины, владимир путин будет бежать в Латинскую Америку.