Казахстан: 225 тел погибших во время беспорядков доставлены в морги по всей стране

Во время беспорядков погибло 19 сотрудников безопасности.

Тела 225 человек, погибших во время беспорядков на прошлой неделе, были доставлены в морги по всему Казахстану, включая 19 сотрудников сил безопасности, сообщила в субботу генеральная прокуратура.

Об этом пишет JPost.

В начале этого месяца в богатой нефтью центральноазиатской стране вспыхнули жестокие протесты, вызванные скачком цен на автомобильное топливо.

Также читайте о том, что в Казахстане покончили с собой два высокопоставленных силовика. Стало известно о том, что полковник Комитета государственной безопасности Казахстана Азамат Ибраев был обнаружен мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане. Согласно сведениям, он упал с высоты.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что российские военные покинули Казахстан . Войска были частью сил, направленных в качестве миротворцев Организацией коллективного договора безопасности, в которой состоят шесть бывших советских республик. ОДКБ отправили около 2000 военных в Казахстан по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева.

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