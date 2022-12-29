Когда ВСУ могут оказаться в россии – ответ СНБО Украины

Украинская сторона считает абсурдом, что «не надо кого-то там раздражать».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что армия Украины может зайти на территорию *рф, если это будет необходимо для защиты государства.

Об этом сообщает Kyiv Post.

«Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, — это чушь», ‒ сказал он.

«Курсор» сообщал, что Украина готова к расследованию падения ракеты в Беларуси.

Помимо этого экс-депутат рф и правозащитник еврейского происхождения Марк Фейгин предположил, распадется ли россия из-за войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!