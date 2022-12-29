Украина заявила, что готова к расследованию падения ракеты в Беларуси

Но в минобороны Украины не исключают, что рф могла организовать провокацию.

В четверг, 29 декабря, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Всего было выпущено 70 ракет. И одна из них залетела на территорию Беларуси. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил, что это украинская ракета. В минобороны Украины заявили, что готовы провести объективное расследование по поводу данного инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представители украинского министерства отметили, что расследование должно проводиться с участием международных экспертов. При этом, они не исключают, что россия* могла организовать провокацию, то есть намерено проложить маршрут для своих ракет так, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси.

В ведомстве заявили, что Украина оставляет за собой право оборонять и защищать собственное небо и готова к расследованию инцидента, но, чтобы в нем участвовали авторитетные эксперты из государств, которые не связаны с поддержкой россии в любой форме.

«Курсор» писал ранее, что согласно сообщению Белорусский Гаюн, останки ракеты были обнаружены сегодня возле села Горбаха на территории Беларуси. ПВО сбили ракету. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Еще мы писали, что российские оккупанты к следующей ракетной атаке будут готовиться приблизительно 1,5-2 недели.