Красивое зрелище: Украина показала одновременные запуски с четырех HIMARS

Ранее министр обороны россии сергей шойгу сообщал об уничтожении американских HIMARS. Однако Пентагон решительно опровергает эти утверждения.

Украинские солдаты одновременно ударили по российским захватчикам из четырех реактивных систем залпового огня HIMARS.

На кадрах видна работа американских реактивных систем залпового огня, расположенных в поле. Система HIMARS выпустила по целям десятки ракет.

Россияне регулярно сообщают об «уничтожении» HIMARS в Украине. В частности, министр обороны россии сергей шойгу* недавно сообщил об уничтожении американских HIMARS. Однако Пентагон решительно опровергает эти утверждения.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.