Красивое зрелище: Украина показала одновременные запуски с четырех HIMARS

16:38, Сегодня
Новости СНГ
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Фото: depositphotos.com

Ранее министр обороны россии сергей шойгу сообщал об уничтожении американских HIMARS. Однако Пентагон решительно опровергает эти утверждения.

Украинские солдаты одновременно ударили по российским захватчикам из четырех реактивных систем залпового огня HIMARS.

На кадрах видна работа американских реактивных систем залпового огня, расположенных в поле. Система HIMARS выпустила по целям десятки ракет.

Россияне регулярно сообщают об «уничтожении» HIMARS в Украине. В частности, министр обороны россии сергей шойгу* недавно сообщил об уничтожении американских HIMARS. Однако Пентагон решительно опровергает эти утверждения.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Алекс Арнав
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