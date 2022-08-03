Красивое зрелище: Украина показала одновременные запуски с четырех HIMARS

Украинские солдаты одновременно ударили по российским захватчикам из четырех реактивных систем залпового огня HIMARS.
На кадрах видна работа американских реактивных систем залпового огня, расположенных в поле. Система HIMARS выпустила по целям десятки ракет.
Россияне регулярно сообщают об «уничтожении» HIMARS в Украине. В частности, министр обороны россии сергей шойгу* недавно сообщил об уничтожении американских HIMARS. Однако Пентагон решительно опровергает эти утверждения.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!