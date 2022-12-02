Кремль обвинил власти Украины в сатанизме

По словам дмитрия медведева, всему христианскому миру следует относиться к украинским лидерам как к врагам.

У священнослужителей Украинской православной церкви московского патриархата* отбирается церковное имущество, а ее священников и прихожан подвергают избиениям.

Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев.

«Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан. Впрочем, преследование УПЦ началось гораздо раньше. Когда некий Порошенко пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшееся переизбрания. Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло», — написал медведев.

По его словам, «вопрос не в них, а в фундаментальных правах, установленных их якобы демократической конституцией».

«Они растоптаны, а верующих под страхом разных мерзостей заставляют посещать «правильные» церкви. Поэтому нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру», — считает российский чиновник.

Медведев также процитировал из книги пророка Иезекииля 7:9: «И не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель».

Как сообщал Курсор, на днях заместитель председателя Совета безопасности рф дмитрий медведев, заявил, что если ВСУ получат ЗРК «Patriot», то они станут «законной целью» российской армии.

Также Курсор информировал о том, что медведев заявил, что в Украине россия ведет священную битву с сатаной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!