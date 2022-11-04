Медведев заявил, что в Украине россия ведет священную битву с сатаной

С началом войны россии* против Украины риторика экс-президента рф дмитрия медведева становилась все более жесткой, хотя его взгляды иногда перекликаются с мыслями высших эшелонов элиты кремля.

Бывший президент рф дмитрий медведев назвал войну россии в Украине священным конфликтом с сатаной, предупредив, что москва может отправить всех своих врагов в вечный огонь Геенны.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В послании, посвященном дню народного единства россии, медведев сказал, что задача отечества состоит в том, чтобы «остановить верховного правителя ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель — погибель. Наша цель — жизнь. Его оружие — затейливая ложь. А наше оружие — правда».

медведев, ныне заместитель председателя совета безопасности рф, сказал, что у россии есть другое оружие, в том числе способность «отправить всех наших врагов в огненную геенну», используя еврейский термин, который часто переводится как «ад».

Он написал, что рф воюет не за территории, она, оказывается, «защищает людей»: «Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю».

Он добавил, что кремль воюет против тех, кто ненавидит их, «кто запрещает их язык, ценности и даже нашу веру, насаждает ненависть к истории отечества».

«Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной», — написал он.

По его словам, что часть стран отвернулись от россии, их он раскритиковал и назвал «прихлебателями, трусливыми предателями и алчными перебежчиками».

Вторжение россии в Украину унесло жизни десятков тысяч человек и спровоцировало крупнейшую конфронтацию с Западом со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда сверхдержавы времен холодной войны были ближе всего к ядерной войне.

Ранее Курсор писал, что глава дипломатии ЕС рассказал, почему путин пытается разрушить Украину. Он призвал страны Запада поддержать Украину и украинский народ.

Курсор сообщал, что в Украине продолжается война, и идет подготовка к зимнему периоду. И если ВСУ обеспечены зимней форме, в частности им помогает США и НАТО, то армия путина столкнулась с рядом проблем.

Напомним, что в кремле заявили, что не хотят ядерной войны, но в некоторых случаях, нажатие кнопки станет единственным способом спасти государство.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!