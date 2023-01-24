Кремль прокомментировал слухи о мобилизации 200 тысяч россиян

Пресс-секретарь президента *россии владимира путина, дмитрий песков, прокомментировал информацию издания CNN о том, что власть рассматривает возможность мобилизации еще 200 тыс человек.

Об этом сообщает «ТАСС».

По словам пескова, это недостоверная информация.

Ранее «Курсор» сообщал, что Германия передаст Украине танки Leopard.

Также офицер армии Израиля оценил эффективность «Панцирей», установленных на крышах москвы.

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