Историческое решение: Германия передаст Украине танки Leopard ‒ СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц решился на передачу Украине танков немецкого производства Leopard.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Несколько месяцев по этому вопросу шли оживленные дебаты, но по итогу Берлин согласился на передачу Киеву боевых танков. По информации журналистов, ВСУ получат как минимум одну роту танков Leopard 2A6.

Также Украина получит основные боевые танки Leopard 2 от ряда других союзников, среди которых есть скандинавский страны. Правительство Германии намерено разрешить экспортировать эту военную технику, находящуюся на вооружении других стран, в том числе Польши.

Танки Leopard выделят Украине из запасов Бундесвера, что поможет ВСУ противостоять армии *россии. В средней и долгосрочной перспективе также может состояться передача новых боевых танков из запасов промышленности.

Чуть ранее журналисты писали, что США рассматривают возможность поставки значительного количества основных боевых танков Abrams. Франция также рассматривает возможность поставок боевых танков на Украину.

Решению Германии предшествовали интенсивные консультации в течение нескольких дней с союзниками, особенно в Вашингтоне. Шольц всегда подчеркивал, что он хотел поставлять боевые танки только совместно с другими странами, такими как США.

Отметим, что Leopard 2 является основным боевым танком немецкой армии, которым также вооружены другие страны НАТО и не только. Это одна из лучших боевых машин в мире, очень надежная, имеющая отличную огневую мощь и высокие показатели выживаемости экипажа.

Ранее Польша выдвинула ЕС требование за поставку танков Украине.

«Курсор» сообщал, что офицер армии Израиля оценил эффективность «Панцирей», установленных на крышах москвы.

Помимо этого посол Украины посетил солдат ВСУ, лечащихся в Израиле.

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