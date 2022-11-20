Кремли использует магов, чтобы защитить путина от переворота

В *россии началась подготовка к борьбе с возможным государственным переворотом, в рамках чего силовики используют весьма оригинальные методы.

Об этом сообщает оппозиционное российское издание The Insider.

Еще 26 октября местные жители москвы заметили в центре города боевую технику и вооруженных людей. Члены Федеральной службы охраны (ФСО) заявили, что проводят так называемые планово-тактические учения по нейтрализации угроз терроризма и защиты объектов высших органов власти.

Журналисты утверждают, что получили доступ к секретным документам и узнали, что на самом деле охрана владимира путина готовится защищать диктатора от переворота. В рамках этого проведение тактических учений является частью специальных мер на случай перевода ФСО в режим военного времени.

По информации журналистов, у охраны главных лиц кремля в случае государственного переворота может появиться подавленность, замкнутость, неуверенность в правильности действий начальства, чувство страха и волнение за свою жизнь. В россии боятся, что против власти используют СМИ, социальные сети, религиозные организации и даже гипноз.

Во избежание этого ФСО предложило использование «контрвнушения», доверительных бесед с молодыми работниками, еженедельных политзанятий и коллективного посещения храма. Кроме того, агенты иностранных разведок, которые могут осуществить госпереворот, могут «добраться» до родственников офицеров. Упоминается о неких гипнотических способностях у «врага».

Помимо гипноза, силовики считают, что для реализации своих целей противник рф может воспользоваться программными и аппаратными закладками, содержащими функции создания звуковых и визуальных эффектов, психокорректирующими играми, химическими и биологическими рецептурами психологического действия.

План по защите диктатора должен реализовать замдиректора ФСО генерал Александр Комов, который является засекреченным сотрудником охране. Журналисты пишут, что он особенно бдителен и слушает советы от астрологов, магов и экстрасенсов.

Ранее журналисты рассказали, что популярность главы ЧВК «Вагнер» в рф становится опасной для путина.

«Курсор» сообщал, что путин ни с кем не общается и ничего не подписывает уже десять дней.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!