Латвия будет передавать Украине автомобили, изъятые у пьяных водителей

Сейм Латвии в окончательном чтении единогласно принял поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины — украинскому правительству разрешили передавать автомобили, которые изъяли у пьяных водителей.

Об этом сообщает местное издание Delfi.

«Пока мы можем продавать конфискованные у пьяных водителей машины, сдавать на переработку или разбирать на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — заявил председатель Комиссии по обороне Раймонд Бергманис, отвечавший за продвижение законопроекта в Сейме.

Каждый конкретный случай о передаче этих авто будет принимать Кабинет министров. Процесс отправки планируют наладить через организацию, сотрудничающую с правительством Украины и получившую конкретные запросы о помощи.

Чуть ранее премьер-министр Латвии Кришянис Кариньш заявил о достижении коалицией договоренности о том, что конфискованные у пьяных водителей машины будут передавать для нужд ВСУ.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!