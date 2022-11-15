Лавров покинул саммит G20

Представитель рф встретился со многими чиновниками, среди которых Макрон и Шольц.

Министр иностранных дел *россии Сергей Лавров решил завершить программу своего участия в саммите G20 на Бали (Индонезия).

Об этом сообщает «ТАСС».

Самолет главы мид рф вылетел из аэропорта Денпасар в россию. Лавров выступил в рамках пленарного заседания по продовольственной и энергетической безопасности и заседании, посвященном здравоохранению.

Чиновник встретился с членом Госсовета КНР, главой МИД республики Ван И, генсеком ООН Антониу Гутерришем, главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к саммиту G20 заявил, что «Минска-3» не будет, потому что к россии больше нет доверия и она сразу нарушит все договоренности. По его словам, Украина не даст кремлю «переждать и нарастить силы».

Зеленский утверждает, что формула мира от Украины основывается на гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также на выведении армии рф с оккупированных территорий. Также украинский лидер предложил провести обмен пленными «всех на всех». Больше об этом узнайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины.