Лукашенко во время встречи с путиным обратился с призывом к Западу

Белорусский лидер заявил о необходимости «прислушаться к голосу разума и возобновить диалог безопасности с россией».

В Минске в понедельник, 19 декабря, впервые за три года побывал с визитом президент россии владимир путин*.

Как сообщают российские СМИ, путин подчеркнул, что экономика – это «приоритет в отношениях между россией и Беларусью», поэтому нужно увеличивать товарооборот.

Лукашенко, в свою очередь, обратился к Западу и призвал цивилизованный мир «прислушаться к голосу разума и возобновить диалог безопасности с россией».

В Беларусь с визитом прибыли также глава мид рф сергей лавров и министр обороны сергей шойгу. Их визиты не были анонсированы. В частности, шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепление обороноспособности двух государств.

Как сообщал Курсор, в кремле сделали заявление о попытках втянуть Беларусь в войну против Украины.

Также Курсор писал о том, что в социальных сетях начали публиковать фотографии и видео, где в Минске запечатлены президент рф владимир путин и другие чиновники.

Кремлевский диктатор прибыл в сопровождении сергей шойгу и сергея лаврова. Все они проведут переговоры с Александром Лукашенко по «военным вопросам».

Президент Беларуси и его сын лично встретили путина в аэропорту. Шойгу и лавров прилетели несколько ранее.

Ранее Курсор информировал, что аналитики назвали возможные цели встречи путина с Лукашенко.

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