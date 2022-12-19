Россия готовит вторжение в еще одну страну

Это может произойти уже совсем скоро.

Российская федерация планирует вторгнуться в Молдову в начале 2023 года.

Об этом сообщает телеканал TVR Moldova.

По словам главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце, сейчас кремль разрабатывает несколько сценариев, предполагающие вторжение в Молдову.

«Вопрос не в том, начнется ли наступление *рф на территорию Молдовы, а в том, когда это произойдет: либо в начале года – в январе-феврале, либо позже, в марте-апреле. Судя по имеющейся у нас информации, россия не намерена останавливаться. Ее цель – объединение с Приднестровьем – территорией, которая является частью Молдовы, и тогда можно однозначно сказать, что да, они намерены прийти сюда. Что будет дальше, и каковы их намерения в отношении Кишинева – мы не можем судить, но это реальный и очень высокий риск», ‒ заявил Мустяце.

Глава СИБ добавил, что в Рыбницком районе Приднестровской Молдавской Республики расположено село Колбасна. Там расположен самый большой склад боеприпасов в Европе, который охраняет российская армия. Согласно одной из гипотез, эти боеприпасы используют в военном противостоянии.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!