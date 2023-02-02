Лаврову и конашенкову выписали повестки в суд рф – подробности

Представителя Минобороны *россии игоря конашенкова и министра иностранных сергея лаврова вызвали в суд по делу Дмитрия Иванова, которого преследуют с лета прошлого года за создание «фейков» о Буче.

Об этом сообщает SVTV News.

По мнению адвоката создателя канала «Протестный МГУ» Марии Эйсмонт, с юридической точки зрения чиновники являются свидетелями, потому что прокуратура строит обвинение на основе их заявлений. Суд согласился вызвать их на рассмотрение дела. При этом в пресс-службе Тимирязевского суда сказали, что обеспечивать явку чиновников должна сама сторона защиты.

Отметим, что еще в июне прошлого года Дмитрию Иванову, администратору телеграм-канала «Протестный МГУ» избрали меру пресечения по делу о «фейках» о российской армии. Тогда суд постановил, что он 2 месяца проведёт в СИЗО.

Это произошло после проведения обысков в домах нескольких активистов в москве. Силовики совершили визиты по делу о «фейках» про российскую армию, в том числе к администратору канала. Самого Иванова дома не было, ибо он отбывал 25 суток административного ареста по статье о повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Родителей активиста допросили в отделе полиции, они проходят по делу как свидетели по делу о «дискредитации» армии рф. Впоследствии в здание Следственного комитета привезли и самого Иванова — он должен был выйти вечером из спецприёмника, так как отбыл свой административный срок. Он проходит по делу о «фейках» как подозреваемый.

Ранее лавров заявил, что у рф есть определенные планы на 24 февраля.

Также «Курсор» сообщал, что лавров начал угрожать вторжением в Молдову.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!