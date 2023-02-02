Война в Украине: лавров заявил, что у рф есть определенные планы на 24 февраля

В широкомасштабном интервью государственному телевидению министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что москва планирует затмить проукраинские мероприятия, которые якобы организуют западные и союзные страны по всему миру в ознаменование годовщины ввода россией своих вооруженных сил в Украину 24 февраля.

В интервью в четверг лавров сказал, что российские дипломаты работают над чем-то, чтобы мероприятия под руководством Запада в Нью-Йорке и других местах были «не единственными, которые привлекут внимание всего мира». Он не сообщил подробности.

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