Лавров начал угрожать вторжением в Молдову

Война в Украине длится практически год, и весь этот год с уст кремлевских чиновников звучит различная ересь, которая заставляет весь мир обратить внимание на рф

Украинцы продолжают сражаться за свое право на независимость. Война, которую начала российская федерация* против украинского народа, идет много месяцев, и аналитики утверждают, что в феврале будет новое обострение ситуации и россия пойдет в новое масштабное наступление.

Недавно глава мид рф сергей лавров сделал несколько скандальных заявлений в ходе интервью дмитрию киселеву, которые следует изучить соседствующим с рф государствами, дабы понимать, что их может ожидать в ближайшей либо же отдаленной перспективе.

Лавров подчеркнул, что россия выступает за переговоры, но важен исход боевых действий. По утверждению лаврова, Запад «положил глаз на Молдову», и ее президент готова на все. Также, глава мид рф заявил, что США «подмяли под себя» Евросоюз, и лишили его самостоятельности в принятии решений. В то же время, на Западе есть люди, которые готовы возрождать фашизм.

Ранее «Курсор» информировал, что российская федерация планирует вторгнуться в Молдову в начале 2023 года. Кремль на данный момент разрабатывает несколько сценариев захвата власти. Эксперты называют два самых опасных периода — январь-февраль и март-апрель. Именно в эти месяцы произойдет возможный инцидент.

Напоминаем, что Молдова экстренно просит союзников укрепить ее системами ПВО. Из-за постепенного обострения ситуации в Украине, правительство Молдовы начинает откровенно переживать из-за перспективы возможного вторжения россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!