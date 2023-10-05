В ВСУ назвали самое тяжелое направление на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают масштабное контрнаступление на юге и востоке страны, но сталкиваются с определенными трудностями. На данный момент самым тяжелым и динамичным направлением является Лимано-Купянский отрезок, где оккупанты активно применяют авиацию.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, ситуация на этом направлении более тяжелая, чем на Бахмутском, хотя там тоже, особенно в районе железной дороги, между россиянами и украинскими защитниками продолжаются ожесточенные бои.

Илья Евлаш рассказал, что на Лимано-Купянском отрезке захватчики интенсивно используют штурмовики Су-35, а также вертолеты Ка-52, Ми-8, поэтому так активно совершаются обстрелы украинских позиций. За прошедшие сутки там произошло 8 столкновений.

Но ВСУ мужественно отражают вражеские атаки и наносят противнику поражение по технике, в частности танкам. За сутки ВСУ удалось уничтожить 133 единицы военной техники, два танка Т-72, пять боевых машин МТ-ЛБ, БТРы, БМД, а также ликвидировать или ранить 122 путинских солдат.

"Курсор" писал ранее, что несмотря на большие потери техники и личного состава на фронте, российская федерация* всячески пытается удержаться "на плаву" и сейчас перестаивает свою экономику на военные рельсы. Однако, говорить о подготовке оккупантов к новому масштабному наступлению не стоит, у них на это попросту не хватает ресурсов.

Еще мы писали, что российские оккупационные войска в районе Токмака Запорожской области, который временно находится под контролем захватчиков, сбили собственный многоцелевой истребитель Су-35.