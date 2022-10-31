Летели плотными группами с севера и юга: стали известны подробности утренней российской атаки на Украину

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ракеты были выпущены из района волгодонска, а также с севера Каспийского моря.

Более 50 ракет выпустила сегодня, 31 октября, россия*, пытаясь атаковать критическую инфраструктуру Украины. Точное количество не называется, поскольку они летели группами, и в одну точку могла целить не одна, а несколько ракет. Зато точно известно количество сбитых — 44.

Об этом в эфире FreeДОМ рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

“44 ракеты сбиты — это факт, факт, который дали четыре командования: “Запад”, “Восток”, “Центр” и “Юг” — сбито противовоздушной обороной всех сил, то есть и Воздушные силы, и ПВО пехоты. Отработали разными зенитными ракетными средствами, в том числе мобильные группы, которые вооружены переносными зенитными ракетными системами”, — рассказал Игнат.

Украина, по его словам, была атакована с севера и юга группами ракет.

“Выпущены были параллельно из района волгодонска, а также с севера Каспийского моря. Летели группами и атаковали с севера и юга Украины”, — сообщил спикер Воздушных сил ВСУ.

Он также напомнил, что кроме этой атаки, российские оккупационные войска с ночи атакуют украинские прифронтовые территории реактивными системами залпового огня, а также комплексами С-300. Однако говоря об утренней атаке, Игнат отметил, что речь идет о тех ракетах, которые были выпущены российской стратегической авиацией: Ту-95 и Ту-160.

Как сообщал Курсор, россияне показали, как с кораблей запускали ракеты по Украине.

Курсор писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

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