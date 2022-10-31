Россияне показали, как с кораблей запускали ракеты по Украине

В минобороны рф назвали утреннюю атаку «высокоточными ударами по системам военного управления и энергетики Украины».

Министерство обороны российской федерации* в понедельник, 31 октября, показало, как их военные с кораблей запускали ракеты по Украине.

Видео обнародовано в Telegram-канале российского пропагандистского ресурса «риа новости».

Запуск ракет, судя по всему, производился с акватории Каспийского моря. В минобороны рф назвали утреннюю атаку «высокоточными ударами по системам военного управления и энергетики Украины».

«Минобороны россии: продолжены высокоточные удары по системам военного управления и энергетики Украины, все назначенные объекты поражены», — говорится в подписи к видео.

Как известно, Россия 31 октября выпустила по Украине более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555. Стоимость ракеты Х-101 – 13 млн долларов, стоимость Х-555 – 7,5 млн долларов. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что россияне тратят годовые бюджеты некоторых регионов в день для обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

Как сообщал Курсор, утром в понедельник, 31 октября, войска рф нанесли ракетный удар по городам Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждает, что есть информация о пребывании в воздухе над Украиной 40 вражеских ракет. Взрывы были слышны в столице. Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, на Киевщине работала ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке врага по объектам критической инфраструктуры. Часть столицы была обесточена. В некоторых районах пропало водоснабжение.

Курсор писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!