Лето в Крыму в этом году будет горячим и очень жарким — офис Зеленского

По словам чиновника, «когда ты приходишь в наш дом, ты втрое больше заплатишь в финале».

Очевидно, возвращение Крыма в состав Украины не за горами и скоро ни одного оккупанта не будет на полуострове. В частности, на это намекнули в Офисе президента (ОП) Владимира Зеленского.

Об этом сообщает портал 24tv.ua.

Так, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что в этом году сезон в Крыму будет «очень жарким».

Со слов Подоляка понятно, что уже в скором будущем наше государство заставит агрессора относиться с уважением к территориальной целостности других стран.

«Украина объяснит, что к ней нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом. Когда ты приходишь в наш дом, ты втрое больше заплатишь в финале», — сказал чиновник.

Вместе с тем советник главы Офиса президента Украины констатировал, что «это будет выглядеть очень эффектно», ведь внимание стран с нестабильными политическими режимами будет приковано к Крымскому полуострову.

«Они увидят главное — справедливость всегда выглядит гораздо эффектнее, чем зло, даже если это зло имеет триколор на лбу», — резюмировал Подоляк.

Как сообщал Курсор, по данным британской разведки, президент российской федерации владимир путин* якобы готов обменять оккупированные части Запорожской и Херсонской областей на Крым.

Ранее Курсор информировал, что на оборону Бахмута направили элитные подразделения ВСУ. В то же время, за последние 36 часов два ключевых моста в Бахмуте были разрушены, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом снабжения Бахмута из города Часов Яр.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!