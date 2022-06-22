В США отреагировали на угрозы Литвы со стороны россии

В Соединенных Штатах заявили, что в Белом доме привержены пятой статье, а нападение на Литву будет означать нападение на НАТО.

США поддержат Литву, которая является государством-членом НАТО, в случае нападения российской федерации*.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

«Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, мы поддерживаем Литву. Наша приверженность пятой статье НАТО — постулату о том, что нападение на одного будет означать нападение на всех, — нерушима», — заявил Прайс и добавил, что Америка привержены пятой статье Североатлантического Альянса.

Спикер Госдепа также отметил, что Америка приветствует «беспрецедентные экономические меры», которые вводят Литва и другие страны против россии из-за ее полномасштабного вторжением в Украину.

Ранее Курсор писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия будет продолжать войну в Европе, пока не захватит все территории бывшего СССР. По словам Зеленского, если Украина не выдержит и падет, то все другие бывшие республики Советского Союза окажутся в большой опасности.

Также сообщалось, что путин угрожает миру очередным оружием, у которого нет аналогов. путин заявил, что россия намерена еще больше укреплять свои вооруженные силы с учетом якобы потенциальных военных угроз и рисков.

Стало известно, где может произойти столкновение россии и НАТО.

Ранее Курсор писал, что россия в очередной раз угрожает Литве. МИД рф требует немедленной отмены «откровенно враждебных» ограничений Литвы на железнодорожный транзит санкционированных ЕС товаров в эксклав Калининград, зажатый между Литвой и Польшей.

Курсор сообщал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!