Литва заблокировала вагоны с изображением военной символики рф

Сегодня, 5 ноября, литовские пограничники на КПП в Кибартай заблокировали вагоны с российской военной символикой, которые следовали через страны в Беларусь.

Об этом на Facebook-странице сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Сотрудники пограничной службы рассказали, что было два состава, в первый входило три вагона, а во второй — два. Вагоны были пустые и следовали транзитом в Беларусь, но страна их не пропустила.

Пять вагонов должны быть отцеплены и отправлены обратно в калининградскую область российской федерации, и только тогда составы могут проследовать по территории Литвы.

Указано, что на пустые вагоны была нанесена символика вдв рф.

«Курсор» писал ранее, что Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники арестовали на территории Киевщины три тепловоза Белорусской железной дороги. Силовики заявили, что российские оккупанты использовали эти локомотивы для подвоза личного состава, вооружения и боеприпасов во время боевых действий на территории Киевской и Черниговской областей в феврале-апреле 2022 года.

Еще мы писали, что в октябре в Беларуси засняли эшелон с военной техникой, который направлялся в сторону российской федерации. Эшелон перевозил расконсервированные танки Т-72А.