Стало известно, как Лукашенко помогал россиянам в осаде украинского Чернигова: фотофакт

Лукашенко давал россиянам локомотивы, чтобы подвозить снаряды для осады Чернигова. До сих пор считалось, что логистика агрессора в этот период держалась исключительно на автомобильном транспорте.

Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники арестовали на территории Киевщины три тепловоза Белорусской железной дороги. Силовики заявили, что российские оккупанты использовали эти локомотивы для подвоза личного состава, вооружения и боеприпасов во время боевых действий на территории Киевской и Черниговской областей в феврале-апреле 2022 года.

Об этом пишет Defense Express.

Судя по фото, здесь речь идет о двух белорусских тепловозах типа 2ТЭ10 (каждый из которых может тянуть эшелон до 54 груженых вагонов), и один тепловоз типа ЧМЭ3 (до 15 груженых вагонов).

Если исходить из того, что в один товарный вагон можно загрузить до 16 тонн снарядов, получается, что эти три тепловоза Лукашенко могли подвести российским оккупантам «в одно мероприятие» до 50 тысяч снарядов калибра 152 мм (хотя, конечно, такие подсчеты достаточно условны, потому что мы не знаем точных данных, как именно россияне использовали эту белорусскую тягу для своего обеспечения), пишет Defense Express.

Это показывает, что во время боев в Киевской и Черниговской областях россияне регулярно использовали железную дорогу для обеспечения своих войск. До сих пор считалось, что логистика агрессора в этот период держалась исключительно на автомобильном транспорте.

Еще напомним, что главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина.

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