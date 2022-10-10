В Беларуси заметили эшелон с военной техникой, направлявшийся в сторону рф

На видео можно увидеть не менее 12 танков Т-72А, а также вагон с военнослужащими.

В Беларуси зафиксировали эшелон с военной техникой, направлявшийся в сторону рф*.

Эшелон с расконсервированными танками Т-72А сняли на видео на железнодорожной станции Орша в Витебской области, пишет Милитарный.

Аналитики из белорусской группы «Белорусские Гаюн» отметили, что дата съемки – примерно утро 9 октября.

На видео можно увидеть не менее 12 танков Т-72А, а также вагон с военнослужащими.

Основным боевым танком Беларуси являются модели Т-72Б.

Отмечается, что в августе 2022 года 120-я гвардейская отдельная механизированная бригада Беларуси проходила обучение с танками Т-72А и Т-72Б.

В июле 2022 года стало известно, что из арсенала Вооруженных сил Беларуси в рф отправляют эшелоны с боеприпасами.

Также Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что руководство рф осуществляет меры по поиску дополнительных ресурсов для ведения войны.

Россия ведет переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.

Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы Беларуси.

Ранее Курсор информировал о том, что в Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!