Лукашенко и путин провели тайный разговор в годовщину войны против Украины: что известно

На годовщину полномасштабного нападения на Украину, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор *владимир путин провели продолжительный разговор вечером.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В общении с журналистами Лукашенко признался о тайном разговоре с путиным, но подробности называть отказался. По его словам, разговоры были длительными и на разные темы.

«Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими», — заявил Лукашенко.

Напомним, 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины. В этот день глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано. По словам экспертов, российский диктатор промолчал, поскольку за год его армия так и не смогла достичь ни одной из объявленных целей, а также в результате успешного контрнаступления ВСУ потеряла оккупированные земли Харьковской и Херсонской областей, продолжая нести большие потери на фронте.

Накануне российский оппозиционер и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков заявил, что российский диктатор владимир путин* теряет власть и впервые не может защитить свое окружение. По его словам, генералы ненавидели и ненавидят пригожина и кадырова, что еще сильнее ослабляет российскую армию.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!