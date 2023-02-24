Путин уже теряет власть, а генералы ненавидят пригожина — российский оппозиционер

Оппозиционер и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков считает, что генералы ненавидели и ненавидят пригожина и кадырова, что еще сильнее ослабляет российскую армию.

События нескольких последних дней показали, что российский диктатор владимир путин* теряет власть. Он впервые не может защитить свое окружение.

Об этом рассказал российский оппозиционер, экс-депутат госдумы и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков в новом выпуске программы «Аргумент».

Он отметил, что главы ЧВК «Вагнер» пригожина и главы Чечни кадырова на послании. Все потому, что пригожину генералы мстят по полной программе и ослабленный путин никак не может его защитить. Кроме того, очевидно, что именно из-за этого конфликта «вагнеровцы» перестали получать вооружение — по всей видимости, генералы поставили ультиматум начальству минобороны рф.

Гудков напомнил, что кадыров и пригожин позволили себе публично критиковать генералов, а это их поставило в шаге от физического устранения.

Кроме того, кадыров заговорил о своей ЧВК, что потенциально может быть опасно для российского командования. Кроме того, это явный сигнал кремлю, что кадыров готов выйти из-под контроля путина, если ему не будет оказываться должная помощь и поддержка.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.