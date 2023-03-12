Лукашенко на два дня отправился в Иран

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал двухдневный официальный визит в Иран.

Об этом сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что в Тегеране Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Предполагается, что главной темой переговоров станет «развитие взаимодействия во всем спектре двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество». Стороны должны обсудить реализацию проектов и подписать ряд договоров.

Встреча лидеров пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны также обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Они уделят внимание ситуации в регионе и в мире в целом. По итогам переговоров будет «подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса».

Кроме того, Лукашенко должен провести встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, главой Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Также ожидается, что во время встречи лидеры обсудят ряд вопросов, в частности, войну в Украине и помощь россии* в ее вторжении в страну.

Как сообщал Курсор, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказался в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского, назвав его «гнидой».

«Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», — заявил Лукашенко.

В своем выступлении белорусский лидер вспомнил об украинской делегации, которая приезжала на переговоры с россиянами в Минск. По его словам, представители Украины просили подписать «гарантии» о том, что белорусская сторона не собирается нападать на страну. Данную ситуацию Лукашенко расценивает как «вызов».

«Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: «Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем». На что я говорил: «Мы не собираемся нападать». — «Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете». Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен», — сказал он.

Также мы писали о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках визита в Китай выступил с совместным заявлением по итогам переговоров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.