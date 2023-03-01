Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры: главные тезисы

Не обошлось без упоминания Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках визита в Китай выступил с совместным заявлением по итогам переговоров.

Об этом сообщает пропагандистское издание «ТАСС».

Главные тезисы:

Минск и Пекин будут углублять оборонное сотрудничество и в борьбе с терроризмом, превентивно бороться с цветными революциями;

Беларусь и Китай будут совместно поддерживать международную систему, ядром которой является ООН;

Минск и Пекин намерены оказывать взаимную поддержку в смягчении последствий применения незаконных односторонних принудительных мер;

Минск и Пекин заинтересованы в установлении мира в Украине, готовы направить усилия для восстановления регионального мира;

Китай поддерживает ускоренное вступление Беларуси в ШОС;

Минск и Пекин договорились усилить взаимодействие в рамках инициативы КНР по глобальной безопасности.

Ранее стало известно о новой роли Китая в войне с Украиной.

Также «Курсор» сообщал, что российский террорист предрек будущее *путина и сказал, что тот станет «ритуальной жертвой».

Помимо этого у Байдена предупредили об «ужасных и трагических» последствиях поставки китайского оружия россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!