Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках визита в Китай выступил с совместным заявлением по итогам переговоров.
Об этом сообщает пропагандистское издание «ТАСС».
Главные тезисы:
- Минск и Пекин будут углублять оборонное сотрудничество и в борьбе с терроризмом, превентивно бороться с цветными революциями;
- Беларусь и Китай будут совместно поддерживать международную систему, ядром которой является ООН;
- Минск и Пекин намерены оказывать взаимную поддержку в смягчении последствий применения незаконных односторонних принудительных мер;
- Минск и Пекин заинтересованы в установлении мира в Украине, готовы направить усилия для восстановления регионального мира;
- Китай поддерживает ускоренное вступление Беларуси в ШОС;
- Минск и Пекин договорились усилить взаимодействие в рамках инициативы КНР по глобальной безопасности.
Ранее стало известно о новой роли Китая в войне с Украиной.
Также «Курсор» сообщал, что российский террорист предрек будущее *путина и сказал, что тот станет «ритуальной жертвой».
Помимо этого у Байдена предупредили об «ужасных и трагических» последствиях поставки китайского оружия россии.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!