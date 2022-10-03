Лукашенко объявил в Беларуси свою мобилизацию

По словам белорусского лидера, необходимо направить как можно больше людей на уборку урожая и другие работы, которые завершают сельскохозяйственный год.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко решил мобилизовать соотечественников убирать урожай. На поля будут «призывать» школьников, студентов, рабочих и госслужащих.

Об этом сообщает Белта.

Отмечается, что, по словам Лукашенко, в стране необходимо направить как можно больше людей на уборку урожая и другие работы, которые завершают сельскохозяйственный год.

«Для сельского хозяйства предприятий открылся необъятный рынок. Мы все можем продать в россии, Китае. Поэтому разговоры о том, что санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, не принимаются. Забудьте об этом», — сказал белорусский лидер.

Как сообщал Курсор, трое мобилизованных жителей российской федерации* погибли в Еланском гарнизоне учебного центра министерства обороны рф в поселке Порошино Свердловской области.

Один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а смерть третьего была связана с алкоголем.

«Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — сообщил изданию депутат государственной думы от свердловской области максиму иванов.

Также Курсор писал о том, что в россии в учебном центре минобороны умерли трое мобилизованных.

Также мы информировали о том, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!