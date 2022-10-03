В россии в учебном центре минобороны умерли трое мобилизованных – СМИ

Один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а смерть третьего была связана с алкоголем.

Трое мобилизованных жителей российской федерации* погибли в Еланском гарнизоне учебного центра министерства обороны рф в поселке Порошино Свердловской области.

Об этом сообщает портал ЕАН со ссылкой на «информированный источник».

Отмечается, что один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а смерть третьего была связана с алкоголем.

«Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — сообщил изданию депутат государственной думы от свердловской области максиму иванов.

Ранее сообщалось, что в поселке Порошино, где находится учебный центр министерства обороны Елань, ввели сухой закон. Это было вызвано тем, что мобилизованные постоянно злоупотребляли алкоголем. По словам инсайдера, в поселке полностью прекратили продажу спиртного. Поводом стала массовая драка, которую устроили пьяные мобилизованные.

Как сообщал Курсор, на захваченных территориях Украины россияне продолжают принудительную мобилизацию в армию рф. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Так, военные рф совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста. Нередко мужчин отлавливают прямо на улицах и увозят на «подготовку».

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!