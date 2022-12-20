Лукашенко отказал путину и не будет вступать в войну в Украине — ISW

Лукашенко все-таки смог отказаться от участия Беларуси в войне в Украине.
Так считают аналитики Института изучения войны.
Они назвали маловероятным прямое участие Беларуси в войне. Александр Лукашенко, скорее всего, отказал президенту россии путину* в дальнейших интеграционных уступках.
Такие выводы эксперты озвучили после того, как во время визита путина в Минск оба диктатора воздержались от публичного обсуждения российского вторжения в Украину.
«Лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину. Он также использовал подобные намеки на возможное размещение ядерного оружия в Беларуси 17 февраля в контексте заявлений об агрессии Запада», — отметили аналитики.
В свою очередь путин предложил рассмотреть возможность обучения белорусских летчиков применению «боеприпасов со специальными боеголовками».
Лукашенко заявил, что москва предоставит комплексы ПВО С-400 и комплексы «Искандер». По словам путина, стороны также обсуждали формирование оборонного пространства.
В связи с этим аналитики пришли к выводу, что Лукашенко не пошел на втягивание Беларуси в войну против Украины, потому что в этом случае ему пришлось бы сменить риторику.
Ранее Курсор писал, что Лукашенко сказал, что он и путин ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле.
Также мы информировали, что путин провел пресс-конференцию по итогам переговоров с Лукашенко: что он сказал.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!