Лукашенко откровенно рассказал об отношении белорусов к войне

Соседние с беларусью страны должны знать, что белорусы — мирные люди и не хотят войны.

Об этом непризнанный белорусский лидер александр лукашенко заявил во время посещения чемпионата по колке дров среди журналистов, сообщает БЕЛТА.

«Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвезти к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки», — сказал лукашенко.

Как сообщал Курсор, в Генеральном штабе ВСУ фиксируют дальнейшую переброску российских сил на территорию Беларуси.

«26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию ​​Брест эшелона военной техники из рф*. Вместе с военнослужащими вооруженных сил российской федерации прибывают так называемые «кадыровцы «, — сообщили в Генштабе.

Кроме того, российские войска отмечены в населенных пунктах Брест и Малорита. В Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что угроза ракетных ударов и запуск ударных беспилотников с территории Беларуси остается.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал про попытки диалога с путиным и назвал российского лидера «неадекватным».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!