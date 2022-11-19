Лукашенко поблагодарил Бога за уход Макдональдс из Беларуси

02:15, Сегодня
Новости СНГ, Общество, Политика
александр лукашенко фото
Фото: depositphotos.com

Крупнейшая в мире сеть быстрого питания решила прекратить работу в государстве-потакателе терроризма.

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