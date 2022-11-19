Лукашенко поблагодарил Бога за уход Макдональдс из Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко благодарит Бога за выход сети быстрого питания McDonald’s из его страны.

Об этом он сообщил в одном из публичных выступлений.

«Некоторые, среди молодежи, да и, наверно, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: «Ах, «Макдональдс» уходит». Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! … У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картофеля и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю», — сказал Лукашенко.

Как сообщал Курсор, в мае крупнейшая в мире сеть быстрого питания McDonald’s заявила, что продаст все свои активы в российской федерации местному покупателю, а также запретит использовать названия, логотип и брендинг в стране. В компании заявили, что «намерены продать весь портфель ресторанов McDonald’s в россии местному покупателю», добавив, что это повлечет за собой «прекращение использования существующими заведениями названия, логотипа, брендинга и меню McDonald’s, хотя компания продолжит сохранять свои торговые марки в россии».

Также Курсор информировал о том, что посетители сети ресторанов быстрого питания McDonald’s заметили, что в комбинированных блюдах отменили выбор между зеленым салатом или картофелем фри.