Израильский McDonald’s предпочел прибыль вместо здорового питания

Макдоналдс больше не прикрывается заботой о здоровье своих посетителей, а открыто предпочел прибыль от более жирных блюд и напитков с высоким содержанием сахара.

Посетители сети ресторанов быстрого питания McDonald’s заметили, что в комбинированных блюдах отменили выбор между зеленым салатом или картофелем фри.

Теперь предлагается только один из двух видов картофеля фри — обычный или «картофельные дольки». Для тех, кто стремится выбирать пользу и хочет получить зеленый салат вместе с гамбургером, остается только вариант приобретать каждый из них отдельно, что выходит значительно дороже.

McDonald’s Israel сообщил, что возможность выбора салата в качестве гарнира была «прекращена из-за отсутствия спроса» и пересмотрит свое решение «в случае возобновления спроса».

Таким образом, сеть ресторанов McDonald’s по умолчанию предлагает вариант с более высоким содержанием сахара и жира, а не более здоровый. И поясняет это низким спросом, из-за чего они требуют больше времени на приготовление.

Такое же решение, но на две недели раньше принял американский McDonald’s и предложил отменить салаты, сэндвичи с куриной грудкой на гриле, парфе из йогурта.

Посетители увидели, что руководство «Макдоналдса» сняло покров заботы о здоровье в пользу прибыли, сделав ее основой бизнеса.

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