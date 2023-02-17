Лукашенко прибыл в россию: названа цель визита

Президент Беларуси прибыл в *москву для встречи с кремлевским диктатором владимиром путиным.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Появилось фото, где Лукашенко встретили в аэропорту. Чуть ранее он рассказал, что он и путин будут обсуждать вопросы безопасности и обороны.

«Но главное (я уже говорил, что мы где-то в апреле-мае готовим заседание Высшего государственного совета) – обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и россии выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению — как финансируются, как реализуются. Это целый комплекс вопросов. Поэтому мы все вопросы будем обсуждать. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать», – заявил президент Беларуси.

Ранее лукашенко сказал, что прикажет своей армии сражаться за россию лишь в том случае, если другая страна нападет на территории Беларуси. По его словам, если кто-то совершит агрессию против его страны, то «ответ будет жесточайшим и война приобретет совсем другой характер». Он добавил, что это касается не только Украины, но других соседей.

Также «Курсор» сообщал, что, по словам Лукашенко, он ждёт Байдена в Минске для «серьезного разговора», если тот хочет мира в Украине.

«И даже *путин прилетит, встретимся здесь втроём: два агрессора и миролюбивый президент…Главное, он улетит отсюда удовлетворенным», – заявил он.

Помимо этого президент Беларуси раскритиковал западные страны, о чем подробнее читайте здесь.