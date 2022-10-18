Лукашенко заговорил о создании беларусью собственных беспилотников

Лидер беларуси* александр лукашенко во время встречи с председателем президиума национальной академии наук беларуси заявил о желании создать «отечественный» белорусский беспилотник.

Об этом сообщается на сайте президента беларуси.

«Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине», – сказал Лукашенко.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе лидер беларуси александр лукашенко заявил, что Украина планировала удар по беларуси. Об этом он сообщил на совещании по вопросам безопасности.

«По неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по беларуси с территории Украины. Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2». Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», — сказал Лукашенко.

По его словам, он и президентом рф владимир путин договорились о том, что развернут совместные региональные группировки войск. Он добавил, что это решение принято якобы на их встрече после неформального саммита СНГ в санкт-петербурге.

Также Курсор информировал о том, что беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации свои территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины. Однако официально вступать в войну самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко не станет. Таким мнением поделился руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!